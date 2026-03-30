كامويش يشارك في فوز كاب فيردي أمام فنلندا بركلات الترجيح

فاز منتخب كاب فيردي أمام فنلندا بركلات الترجيح، بعد تعادلهما الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي أقيمت على ملعب إيدن بارك في نيوزيلندا، في إطار المباريات الدولية في توقف مارس.

وشارك إيلتسين كامويش مهاجم النادي الأهلي، لأول مرة بقميص منتخب كاب فيردي أساسيا من بداية المباراة، وتم استبداله بين الشوطين.

والتقى المنتخبان في إطار بطولة سلسلة فيفا في نيوزيلندا، بمشارك تشيلي ونيوزيلندا إلى جاهنب فنلندا وكاب فيردي.

وفازت فنلندا بعد تعادلها أمام كاب فيردي في الوقت الأصلي وحصولها على نقطة بالدورة الرباعية، بعدما حققت الفوز في المباراة الأولى أمام نيوزيلندا بهدفين نظيفين.

وجمعت نيوزيلندا وتشيلي 3 نقاط بالفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما جمع منتخب كاب فيردي نقطة وحيدة.

وتلقى منتخب كاب فيردي خسارة في وديته الأولى أمام تشيلي برباعية مقابل هدفين، في مباراة لم تشهد مشاركة كامويش.

سجل هدف فنلندا ناتان سكيتا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

فيما أحرز كيلفين بيريز هدف التعادل لكاب فيردي في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح فاز منتخب كاب فيردي بنتيجة 4-2.

وكان كامويش مؤهلا للعب بقميص منتخبي أنجولا والبرتغال.

ولم يتأهل منتخب أنجولا لكأس العالم، وكذلك لم يلعب كامويش بقميص المنتخب البرتغالي من قبل.

ويأمل كامويش في الحصول على فرصة للعب بقميص كاب فيردي في كأس العالم.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت الكاميرون، وليبيا، وأنجولا وموريشيوس، وإيسواتيني.

ويتواجد منتخب كاب فيردي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية.

وانضم كامويش إلى الأهلي، يناير الماضي، قادما من ترومسو النرويجي.