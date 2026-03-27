نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول

الجمعة، 27 مارس 2026 - 17:19

كتب : FilGoal

داروين نونيز

يفتقد داروين نونيز لاعب الهلال السعودي مدينة ليفربول وفريقه السابق.

ويستعد نونيز رفقة منتخب أوروجواي لمواجهة إنجلترا وديا مساء اليوم في استاد ويمبلي استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال داروين نونيز لاعب الهلال السعودي لحساب منتخب أوروجواي: "سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول".

أخبار متعلقة:
وأضاف "الحقيقة أنهم جعلوني أحس بشعور رائع، وكذلك عائلتي".

وتابع "في اللحظات الصعبة التي مررت بها شخصيا، كان الناس يغمرونني دائما بالمودة والدعم، وكان ذلك بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأتم "بالطبع أشتاق إلى ليفربول، أشتاق إليهم كثيرا".

وخلال تجربة نونيز في ملعب أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة بجميع المسابقات.

وخرج نونيز من قائمة الهلال المحلية بعد ضم الفرنسي كريم بنزيمة قادما من اتحاد جدة.

ويتواجد الأوروجوياني في قائمة الفريق الآسيوية والتي تستعد لمباريات دور الـ 16 في الفترة المقبلة.

صاحب الـ 26 عاما سجل خلال 24 مباراة 9 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بقميص الهلال في أول مواسمه بالسعودية.

إنجلترا ليفربول أوروجواي الهلال داروين نونيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526024/نونيز-سأكون-كاذبا-إذا-قلت-إنني-لا-أفتقد-ليفربول