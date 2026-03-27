الاتحاد السنغالي يكشف عن قميص "النجمتين" استعدادا لكأس العالم

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن قميص المنتخب الجديد استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا، والنرويج، بالإضافة إلى المتأهل من بوليفيا والعراق.

ونشر حساب الاتحاد السنغالي الرسمي عبر "إكس"، فيديو للكشف عن القميص الجديد.

وظهر إليمان ندياي لاعب المنتخب السنغالي ونادي إيفرتون في الإعلان عن القميص الجديد مشيرًا إلى النجمتين على القميص الجديد، في إشارة إلى بطولتي كأس الأمم الإفريقية.

وتشهد القارة الإفريقية أحداثا مثيرة خلال الفترة الحالية عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار منتخب السنغال خاسرا من المغرب 3-0 في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.

وكان الاتحاد السنغالي رد يوم 20 مارس على القمصان الجديدة التي انتشرت وتحمل نجمة واحدة

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: "يُفيد الاتحاد الرأي العام أن إنتاج هذه القمصان قد انطلق في أغسطس 2025 عبر شركة بوما المُصنعة للمعدات الرياضية، قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وبعد تتويجنا باللقب، لم تسمح المواعيد النهائية للإنتاج والقيود الصناعية بإيقاف هذا العمل الذي كان جارياً بالفعل".

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بيرو غدا السبت، في السادسة مساءً على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد اللقاء إقامة حفلا قبل الانطلاق احتفالا بتتويج أسود التيرانجا باللقب القاري بوجود الكأس الإفريقية رغم قرار لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقي بفوز المغرب باللقب.