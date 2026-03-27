الاتحاد السنغالي يكشف عن قميص "النجمتين" استعدادا لكأس العالم

الجمعة، 27 مارس 2026 - 13:44

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن قميص المنتخب الجديد استعدادا لكأس العالم 2026.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا، والنرويج، بالإضافة إلى المتأهل من بوليفيا والعراق.

ونشر حساب الاتحاد السنغالي الرسمي عبر "إكس"، فيديو للكشف عن القميص الجديد.

محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا حبيب باي: قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال غير مفهوم.. واللقب حُسم في الملعب

وظهر إليمان ندياي لاعب المنتخب السنغالي ونادي إيفرتون في الإعلان عن القميص الجديد مشيرًا إلى النجمتين على القميص الجديد، في إشارة إلى بطولتي كأس الأمم الإفريقية.

وتشهد القارة الإفريقية أحداثا مثيرة خلال الفترة الحالية عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار منتخب السنغال خاسرا من المغرب 3-0 في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب.. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد السنغالي رد يوم 20 مارس على القمصان الجديدة التي انتشرت وتحمل نجمة واحدة

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: "يُفيد الاتحاد الرأي العام أن إنتاج هذه القمصان قد انطلق في أغسطس 2025 عبر شركة بوما المُصنعة للمعدات الرياضية، قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وبعد تتويجنا باللقب، لم تسمح المواعيد النهائية للإنتاج والقيود الصناعية بإيقاف هذا العمل الذي كان جارياً بالفعل".

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بيرو غدا السبت، في السادسة مساءً على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد اللقاء إقامة حفلا قبل الانطلاق احتفالا بتتويج أسود التيرانجا باللقب القاري بوجود الكأس الإفريقية رغم قرار لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقي بفوز المغرب باللقب.

من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد محامي مغربي يهدد السنغال حال الاحتفال بلقب أمم إفريقيا في فرنسا تصفيات كأس العالم - بمشاركة العراق والكونغو.. تفاصيل الملحق العالمي منافس الزمالك - شباب بلوزداد يخسر على ملعبه أمام مولودية الجزائر في الدوري بقيادة هشام يكن.. علي سليمان يسجل في فوز إريتريا على إسواتيني بتصفيات إفريقيا مدرب موريتانيا لـ في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر - شوبير يحرس المرمى أمام السعودية.. ومرموش وزيزو أساسيان 7 دقيقة | منتخب مصر
حسين عبد اللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية.. وواجهنا تحديات صعبة 22 دقيقة | منتخب مصر
من بينهم ساعتان رولكس.. تقرير: سرقة لاعبي غانا في النمسا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - إيران تخسر من نيجيريا وديا بعد تخليد ذكرى شهداء مدرسة ميناب ساعة | آسيا
في الجول يكشف القيمة المالية التي سيوفرها الأهلي في حال قطع إعارة كامويش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يطلب تعديل موعد مباراة المصري.. وخطاب للكاف بشأن لقاء بلوزداد 2 ساعة | الدوري المصري
