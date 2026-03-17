خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 23:42

كتب : محمد عبد العظيم

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وجاءت القرارات كالآتي:

قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل والأسس.

إلغاء قرار هيئة الملحفين التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ترى لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال في المباراة يندرج ضمن نطاق المادتين.

تم الإعلان عن أن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له أساس متين.

ثبوت انتهاك منتخب السنغال للمادة رقم 82 من لوائح كأس الامم الإفريقية.

وفقا للمادة رقم 84 من اللوائح إعلان خسارة منتخب السنغال لهذه المباراة بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

رفض جميع الطلبات أو أي استئناف آخر.

قبول الاستئناف الخاصة باللاعب إسماعيل صيباري لاعب المغرب وتعديل إيقافه من مباراتين إلى مباراة وإلغاء الغرامة عليه وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة جامعي الكرات وتخفيضها إلى 50 ألف دولار.

تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100 ألف دولار.

قبول استئناف المغرب على عقوبة استخدام الجماهير لأشعة الليزر وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دولار.

وكان منتخب السنغال خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525430/خبر-القرن-كاف-يعلن-سحب-لقب-أمم-إفريقيا-من-السنغال-ومنح-البطولة-لـ-المغرب