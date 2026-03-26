محمد منصور يكشف رأيه في ضم صلاح لـ سان دييجو الأمريكي

كشف محمد منصور مالك نادي سان دييجو الأمريكي إمكانية ضم محمد صلاح نجم ليفربول في الصيف المقبل.

وانضم سان دييجو لفرق الدوري الأمريكي الموسم الماضي وشارك لأول مرة في تاريخه في الدوري الأمريكي.

وقال مالك نادي سان دييجو الأمريكي لوكالة فرانس برس: "ربما يكون صلاح أحد أعظم اللاعبين اليوم. وأي فريق سيحصل عليه، أو أي دولة ستحصل عليه، سيكون بالتأكيد إضافة قيّمة".

وأضاف "محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري. إنه شخص وصل إلى الساحة العالمية كواحد من أعظم اللاعبين".

وأتم "أينما ذهب، سيضيف الكثير إلى تلك البطولة، وإلى ذلك البلد، وإلى ذلك الفريق بكل تأكيد. لذا فهو شخص أفتخر به كثيرا".

وسبق أن أبدى دون جاربر رئيس رابطة الدوري الأمريكي رغبته في رؤية محمد صلاح يرتدي قميص أحد الفرق في المسابقة مستقبلا. (طالع التفاصيل)

فيما تحدث براد سيمز الرئيس التنفيذي لنادي نيويورك سيتي عن رغبته في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول. (طالع التفاصيل)

ويحتل سان دييجو الموسم الحالي المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 11 نقطة من 5 جولات.

وانضم سان دييجو للدوري الأمريكي الموسم الماضي بعدما دفع منصور 500 مليون دولار نظير حقوق المشاركة في المسابقة.

وانضم عدد من النجوم مؤخرا للدوري الأمريكي، أبرزهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي، وبصحبته لويس سواريز.

كما انضم سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس إف سي، فيما انضم توماس مولر إلى فانكوفر.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي مؤخرا تعاقده مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.