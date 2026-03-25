رئيس رابطة الدوري الأمريكي: يجب أن نرى صلاح هنا

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

عبر دون جاربر رئيس رابطة الدوري الأمريكي، عن رغبته في ضم محمد صلاح.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري في فيديو نشره عبر حسابه على إكس.

وقال جاربر في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثلتيك: "يجب أن نرى صلاح في الدوري الأمريكي."

وأضاف "لم أستطع قول ذلك حتى أعلن رحيله عن ليفربول."

وأتم "سيكون لاعبا رائعا في دورينا، أعتقد أننا سنوفر له مكانا رائعا."

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وسيصبح صلاح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعدما أتم اتفاقه مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027، قبل أن يتم الاتفاق على نهايته في صيف 2026.

وذكرت ذا أثلتيك، أن الدوري الأمريكي سيدخل في صراع مع الدوري السعودي من أجل الفوز بخدمات صلاح.

وانضم عدد من النجوم مؤخرا للدوري الأمريكي، أبرزهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي، وبصحبته لويس سواريز.

كما انضم سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس إف سي، فيما انضم توماس مولر إلى فانكوفر.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي مؤخرا تعاقده مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

محمد صلاح الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525929/رئيس-رابطة-الدوري-الأمريكي-يجب-أن-نرى-صلاح-هنا