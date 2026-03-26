رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا

الخميس، 26 مارس 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام جالاتاسراي

أبدى براد سيمز الرئيس التنفيذي لنادي نيويورك سيتي رغبته في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ويأتي ذلك بعد إعلان رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبا حرا ويجذب اهتمام عدة أندية.

وقال سيمز في تصريحاته: "أود التعاقد مع محمد صلاح، لكننا لم نجر أي مفاوضات معه أو مع ممثليه حتى الآن".

آس: 3 شروط.. ألونسو يقترب من تدريب ليفربول خلفا لـ سلوت جيرارد: يجب على ليفربول التعاقد مع جناح من بين الأفضل في العالم حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول فاز بكل شيء.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

وأضاف "الأهم هو رغبة اللاعب في القدوم إلى الدوري الأمريكي والتواجد في نيويورك، نحن لا نحاول إقناع أي لاعب، بل نريد من يرغب في التواجد هنا".

وأوضح "هل التعاقد مع نجم كبير سيساعد؟ بالتأكيد، لكنه ليس أمرا ضروريا، ما يهمنا هو بناء فريق قوي بعناصر مناسبة".

واختتم سيمز تصريحاته "نبحث عن لاعبين يملكون الالتزام داخل الملعب وخارجه، ويضيفون للفريق من الناحية الفنية والشخصية".

ومن المنتظر أن ينتقل نيويورك سيتي إلى ملعبه الجديد في 2027، وهو ما قد يعزز فرص التعاقد مع صفقات كبرى مستقبلا.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وسيصبح صلاح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعدما أتم اتفاقه مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027، قبل أن يتم الاتفاق على نهايته في صيف 2026.

وذكرت ذا أثلتيك، أن الدوري الأمريكي سيدخل في صراع مع الدوري السعودي من أجل الفوز بخدمات صلاح.

وانضم عدد من النجوم مؤخرا للدوري الأمريكي، أبرزهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي، وبصحبته لويس سواريز.

كما انضم سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس إف سي، فيما انضم توماس مولر إلى فانكوفر.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي مؤخرا تعاقده مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي تقرير: أرسنال يحاول التخلص من وايت.. وإيفرتون يترقب تقرير: منافسة بين قطبي مانشستر على تونالي تقرير: مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لضم فيرمن لوبيز سكاي: وزارة الرياضة السعودية ستشارك في التعاقد مع محمد صلاح سباليتي يرغب في ضم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي لـ يوفنتوس راديو ماركا: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد تقرير: مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع بايرن لضم ديفيز
تقرير: غضب في نابولي بسبب لوكاكو.. وإجراءات تأديبية محتملة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: 3 خيارات أمام ليفربول لتعويض رحيل صلاح 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية ساعة | كرة سلة
رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا ساعة | ميركاتو
أون سبورت تعلن نقل مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا ساعة | منتخب مصر
مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا 2 ساعة | الوطن العربي
تقرير: إنتر يدرس بيع تورام.. وأندية إنجليزية تترقب الشرط الجزائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لوفتوس تشيك يعود إلى تدريبات ميلان بعد إصابته الدامية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
