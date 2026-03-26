رئيس نيويورك سيتي: نرغب في ضم محمد صلاح لكن يجب أن تكون رغبته أيضا

أبدى براد سيمز الرئيس التنفيذي لنادي نيويورك سيتي رغبته في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.

ويأتي ذلك بعد إعلان رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليصبح لاعبا حرا ويجذب اهتمام عدة أندية.

وقال سيمز في تصريحاته: "أود التعاقد مع محمد صلاح، لكننا لم نجر أي مفاوضات معه أو مع ممثليه حتى الآن".

وأضاف "الأهم هو رغبة اللاعب في القدوم إلى الدوري الأمريكي والتواجد في نيويورك، نحن لا نحاول إقناع أي لاعب، بل نريد من يرغب في التواجد هنا".

وأوضح "هل التعاقد مع نجم كبير سيساعد؟ بالتأكيد، لكنه ليس أمرا ضروريا، ما يهمنا هو بناء فريق قوي بعناصر مناسبة".

واختتم سيمز تصريحاته "نبحث عن لاعبين يملكون الالتزام داخل الملعب وخارجه، ويضيفون للفريق من الناحية الفنية والشخصية".

ومن المنتظر أن ينتقل نيويورك سيتي إلى ملعبه الجديد في 2027، وهو ما قد يعزز فرص التعاقد مع صفقات كبرى مستقبلا.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وسيصبح صلاح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعدما أتم اتفاقه مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027، قبل أن يتم الاتفاق على نهايته في صيف 2026.

وذكرت ذا أثلتيك، أن الدوري الأمريكي سيدخل في صراع مع الدوري السعودي من أجل الفوز بخدمات صلاح.

وانضم عدد من النجوم مؤخرا للدوري الأمريكي، أبرزهم ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي، وبصحبته لويس سواريز.

كما انضم سون هيونج مين إلى لوس أنجلوس إف سي، فيما انضم توماس مولر إلى فانكوفر.

وأعلن نادي أورلاندو سيتي مؤخرا تعاقده مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.