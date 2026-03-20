في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة"

الجمعة، 20 مارس 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

قميص منتخب السنغال

أنهى الاتحاد السنغالي الجدل حول القميص الجديد لمنتخب بلاده الذي تم طرحه وهو يحمل نجمة واحدة.

وتسألت الجماهير السنغالية عن عدم وجود النجمة الثانية خاصة بعد القرار الأخير بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: "يرغب الاتحاد السنغالي لكرة القدم في تقديم توضيحات عقب ردود الفعل التي أثارتها نشر القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، التي تحمل نجمة واحدة فقط".

أخبار متعلقة:
في غياب ماني.. قائمة السنغال لتوقف مارس استعدادا لـ كأس العالم 2026 كوليبالي يفتح النار على كاف: كأس أمم إفريقيا في السنغال ولن يتزحزح "يعزز مصداقية الكرة الإفريقية".. بيان من الاتحاد المغربي بعد سحب كاف كأس الأمم من السنغال موتسيبي يوضح حيثيات اتخاذ قرار سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

"يُفيد الاتحاد الرأي العام أن إنتاج هذه القمصان قد انطلق في أغسطس 2025 عبر شركة "بوما" المُصنعة للمعدات الرياضية، قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وبعد تتويجنا باللقب، لم تسمح المواعيد النهائية للإنتاج والقيود الصناعية بإيقاف هذا العمل الذي كان جارياً بالفعل".

"واعترافا بالارتباط المشروع للشعب السنغالي برموزه، يؤكد الاتحاد لجميع المشجعين أن القمصان الجديدة التي ستدمج النجمة الثانية قيد الإنتاج حاليا، ومن المقرر طرحها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل".

"يعتذر الاتحاد عن أي سوء فهم قد تسبب فيه هذا الوضع، ويشكر المشجعين على دعمهم المستمر ويقظتهم وارتباطهم الدائم بالمنتخب السنغالي".

قد تكون صورة ‏نص‏

وظهر التصميم الجديد لمنتخب السنغال الذي سيشارك به في كأس العالم 2026 يحمل نجمة واحدة، ما أثار جدلا واسعا قبل أن يخرج الاتحاد السنغالي ببيان رسمي لتوضيح الأمر.

وتشهد القارة الإفريقية أحداثا مثيرة خلال الفترة الحالية عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار منتخب اسلنغال خاسرا من المغرب 3-0 في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

كأس أمم إفريقيا منتخب السنغال
نرشح لكم
قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي مؤتمر يورتشيتش: لا يتم تقدير بيراميدز بالشكل المناسب.. والكرتي يغيب أمام الجيش الملكي مدرب بلوزداد: تنتظرنا مهمة صعبة أمام المصري.. وجمهورنا الدافع الحقيقي الأرجنتين تواجه موريتانيا وديا شوبير أم الشناوي؟ نجم الترجي يجيب.. ويوجه رسالة للجمهور دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي مدرب الترجي يكشف موقف الجلاصي من مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
القضية 13.. فيفا يعلن إيقاف الزمالك مجددا من القيد 13 دقيقة | الكرة المصرية
نتيجة مكررة بعد أسبوعين.. الجونة يتعادل مع وادي دجلة سلبيا 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - كامويش وزيزو على رأس اختيارات توروب لمواجهة الترجي 35 دقيقة | الكرة المصرية
في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة" 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب الكرتي ضد الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
بوجود مفتاح الحياة.. الإعلان عن قمصان منتخب مصر في كأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر أرتيتا: مشاعري لم تتغير تجاه جوارديولا.. ونهائي الرابطة من اللحظات الحاسمة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525611/في-بيان-رسمي-الاتحاد-السنغالي-ينهي-الجدل-حول-قميص-النجمة-الواحدة