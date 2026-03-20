في بيان رسمي.. الاتحاد السنغالي ينهي الجدل حول قميص "النجمة الواحدة"

أنهى الاتحاد السنغالي الجدل حول القميص الجديد لمنتخب بلاده الذي تم طرحه وهو يحمل نجمة واحدة.

وتسألت الجماهير السنغالية عن عدم وجود النجمة الثانية خاصة بعد القرار الأخير بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: "يرغب الاتحاد السنغالي لكرة القدم في تقديم توضيحات عقب ردود الفعل التي أثارتها نشر القمصان الجديدة للمنتخب الوطني، التي تحمل نجمة واحدة فقط".

"يُفيد الاتحاد الرأي العام أن إنتاج هذه القمصان قد انطلق في أغسطس 2025 عبر شركة "بوما" المُصنعة للمعدات الرياضية، قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وبعد تتويجنا باللقب، لم تسمح المواعيد النهائية للإنتاج والقيود الصناعية بإيقاف هذا العمل الذي كان جارياً بالفعل".

"واعترافا بالارتباط المشروع للشعب السنغالي برموزه، يؤكد الاتحاد لجميع المشجعين أن القمصان الجديدة التي ستدمج النجمة الثانية قيد الإنتاج حاليا، ومن المقرر طرحها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل".

"يعتذر الاتحاد عن أي سوء فهم قد تسبب فيه هذا الوضع، ويشكر المشجعين على دعمهم المستمر ويقظتهم وارتباطهم الدائم بالمنتخب السنغالي".

وظهر التصميم الجديد لمنتخب السنغال الذي سيشارك به في كأس العالم 2026 يحمل نجمة واحدة، ما أثار جدلا واسعا قبل أن يخرج الاتحاد السنغالي ببيان رسمي لتوضيح الأمر.

وتشهد القارة الإفريقية أحداثا مثيرة خلال الفترة الحالية عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار منتخب اسلنغال خاسرا من المغرب 3-0 في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)