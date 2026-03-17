ملعب إسبانيول الأقرب لاستضافة لقاء مصر وإسبانيا الودي

الثلاثاء، 17 مارس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

أحمد نبيل "كوكا" - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

ذكرت جريدة ماركا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقترب من اختيار ملعب إسبانيول لاستضافة المباراة الودية التي تجمع الماتادور بمنتخب مصر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن مدرب مصر على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأوضح التقرير أن ملعب إسبانيول في مدينة برشلونة هو الأقرب لاستضافة اللقاء.

وأضاف أن هناك خيارات أخرى يفكر فيها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ليست برشلونة الخيار الوحيد المطروح، لكنها خيار جذاب بشكل خاص. فهي توفر ملعبًا رائعًا، ومدينة مميزة، وإمكانية ملء المدرجات بالمشجعين الإسبان، وسهولة في التنقل، وفقا للتقرير.

يوم الاثنين، أعلن منتخب إسبانيا خوضه لمباراة ودية ضد صربيا في ملعب لا سيراميكا هذا الشهر.

المباراة ستقام يوم 27 مارس، الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

هذه المباراة فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في كأس فيناليسيميا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين القاريين لاتفاق. (طالع التفاصيل)

وستكون هذه المرة الرابعة التي يزور فيها المنتخب الإسباني هذا الملعب.

ولم يهزم الماتادور فيه حتى الآن، بعد فوزه على سان مارينو (9-0) وتشيلي (3-0) في عامي 1999 و2008 على التوالي، وتعادله مع سويسرا (1-1) في عام 2018.

وتواجهت إسبانيا وصربيا 3 مرات من قبل، وكانت الكفة تميل لصالح المنتخب الإسباني بتحقيقه فوزين وتعادل واحد.

وكان آخرها في دوري الأمم الأوروبية 2024 بأهداف إيميريك لابورت، ألفارو موراتا، وأليكس باينا.

وبعد مواجهتي جورجيا في إلتشي وهولندا في فالنسيا، ستكون هذه المواجهة ثالث مباراة يخوضها المنتخب الإسباني في إقليم فالنسيا خلال العام الأخير.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره المصري هذا الشهر.

إذ منح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موافقته الرسمية لاتحاد الكرة بشأن مواجهة إسبانيا في توقف مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري.

وكشف منتخب مصر في بيان موزع على الصحفيين موافقة حسام حسن على خوض مباراة إسبانيا وانتظار إنهاء الترتيبات المتعلقة بإجراءات السفر.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

مصر إسبانيا
