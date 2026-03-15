إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر يوم الأحد إلغاء المهرجان المفترض إقامته هذا الشهر.

وذلك بعد تعطل حركة السفر وإغلاق المجال الجوي في قطر.

المهرجان كان يتضمن 6 مباريات، بينها مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، ومباراتين وديتين لمنتخب مصر أمام إسبانيا والسعودية.

وجاء بيان اللجنة على النحو التالي:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ، اتخاذ قرار إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026، وبناء على ذلك، لن يقام برنامج الفعاليات المخطط له في قطر، بما في ذلك مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على استاد لوسيل.

وفي ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل، فقد تم الاتفاق بشكل مشترك على أن نقل المباراة إلى موقع آخر في الوقت الراهن هو الخيار الأنسب.

وترحب اللجنة المحلية المنظمة بفرصة استضافة فعاليات ينظمها كل من يويفا وكونميبول في المستقبل.

وسيحصل جميع المشجعين الذين اشتروا تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة تلقائيا خلال 30 يوما عبر وسيلة الدفع الأصلية.

وتتقدم اللجنة المحلية المنظمة بالشكر للمشجعين على تفهمهم ودعمهم المستمر.

وكان من المفترض إقامة مهرجان كرة القدم في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباراة (التفاصيل).

وكان منتخب مصر سيلعب خلال المهرجان ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين ومصر.

ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا ومصر.