إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي

الأحد، 15 مارس 2026 - 18:03

كتب : FilGoal

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر يوم الأحد إلغاء المهرجان المفترض إقامته هذا الشهر.

وذلك بعد تعطل حركة السفر وإغلاق المجال الجوي في قطر.

المهرجان كان يتضمن 6 مباريات، بينها مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، ومباراتين وديتين لمنتخب مصر أمام إسبانيا والسعودية.

أخبار متعلقة:
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ

وجاء بيان اللجنة على النحو التالي:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ، اتخاذ قرار إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026، وبناء على ذلك، لن يقام برنامج الفعاليات المخطط له في قطر، بما في ذلك مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على استاد لوسيل.

وفي ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل، فقد تم الاتفاق بشكل مشترك على أن نقل المباراة إلى موقع آخر في الوقت الراهن هو الخيار الأنسب.

وترحب اللجنة المحلية المنظمة بفرصة استضافة فعاليات ينظمها كل من يويفا وكونميبول في المستقبل.

وسيحصل جميع المشجعين الذين اشتروا تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة تلقائيا خلال 30 يوما عبر وسيلة الدفع الأصلية.

وتتقدم اللجنة المحلية المنظمة بالشكر للمشجعين على تفهمهم ودعمهم المستمر.

وكان من المفترض إقامة مهرجان كرة القدم في الدوحة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباراة (التفاصيل).

وكان منتخب مصر سيلعب خلال المهرجان ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين ومصر.

ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا ومصر.

جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ منتخب مصر للناشئين يتعادل مع تنزانيا وديا منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هيثم حسن يقترب من الانضمام لمعسكر مارس المنتخب السعودي ينتظر ردا قطريا خلال 48 ساعة.. وخطة بديلة لمواجهة مصر وصربيا مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول(1)-(0) توتنام.. جوووووووول رائع 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي 59 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا ساعة | الكرة الإفريقية
كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية.. جوووول خامس ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
