مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق

أوضح مصدر من منتخب مصر أن التنسيق لا زال جاريا مع لإقامة مباراة إسبانيا الودية خلال توقف شهر مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الحالي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة تلقى خطابا باستضافة منتخب إسبانيا لمصر يوم 31 مارس الجاري".

وأضاف "حسام حسن موافق على خوض المباراة على أن تقام بعد لقاء السعودية المقررة في جدة يوم 27 مارس".

وأتم "الأمر الآن يتوقف على التنسيق بين الاتحادين الإسباني والمصري على كافة التفاصيل والأقرب إقامة اللقاء".

وبذلك في حالة إقامة المباراة يوم 31 مارس بين مصر وإسبانيا فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين لاتفاق. (طالع التفاصيل)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.