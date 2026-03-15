يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء مباراة فيناليسيما التي كانت ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين بعد فشل التوصل إلى موعد مناسب لإقامة اللقاء.

وأوضح يويفا في بيان رسمي أن المباراة كان من المقرر إقامتها يوم 27 مارس في قطر، قبل أن تؤدي الأوضاع السياسية في المنطقة إلى استحالة تنظيمها هناك.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول إيجاد بدائل سريعة لإنقاذ المباراة، من بينها إقامتها في ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد في الموعد نفسه، مع توزيع التذاكر بالتساوي بين جماهير المنتخبين، لكن الاتحاد الأرجنتيني رفض المقترح.

كما اقترح يويفا إقامة المباراة بنظام الذهاب والإياب، بحيث تقام المواجهة الأولى في مدريد يوم 27 مارس، على أن تقام مباراة الإياب في بوينس آيرس خلال إحدى فترات التوقف الدولي قبل بطولتي يورو 2028 وكوبا أمريكا 2028، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض أيضا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه عرض إقامة المباراة في ملعب محايد داخل أوروبا يوم 27 أو 30 مارس، لكن الاتحاد الأرجنتيني لم يوافق كذلك على هذا الحل.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأرجنتيني اقترح إقامة المباراة بعد كأس العالم، وهو ما لم يكن ممكنا بسبب ازدحام جدول منتخب إسبانيا بالمباريات الدولية.

كما أبدى المنتخب الأرجنتيني استعداده لخوض المباراة يوم 31 مارس فقط، وهو موعد اعتبره المنظمون غير مناسب.

وبسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي، تقرر إلغاء نسخة هذا العام من فيناليسيما التي تجمع بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بالنسخة السابقة من البطولة في عام 2022 بعد فوزه على إيطاليا بثلاثية دون رد في ملعب ويمبلي.