إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار

أعلن منتخب إسبانيا خوضه لمباراة ودية ضد صربيا في ملعب لا سيراميكا هذا الشهر.

المباراة ستقام يوم 27 مارس، الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

هذه المباراة فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في كأس فيناليسيميا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين القاريين لاتفاق. (طالع التفاصيل)

وستكون هذه المرة الرابعة التي يزور فيها المنتخب الإسباني هذا الملعب.

ولم يهزم الماتادور فيه حتى الآن، بعد فوزه على سان مارينو (9-0) وتشيلي (3-0) في عامي 1999 و2008 على التوالي، وتعادله مع سويسرا (1-1) في عام 2018.

وتواجهت إسبانيا وصربيا 3 مرات من قبل، وكانت الكفة تميل لصالح المنتخب الإسباني بتحقيقه فوزين وتعادل واحد.

وكان آخرها في دوري الأمم الأوروبية 2024 بأهداف إيميريك لابورت، ألفارو موراتا، وأليكس باينا.

وبعد مواجهتي جورجيا في إلتشي وهولندا في فالنسيا، ستكون هذه المواجهة ثالث مباراة يخوضها المنتخب الإسباني في إقليم فالنسيا خلال العام الأخير.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره المصري هذا الشهر.

إذ منح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موافقته الرسمية لاتحاد الكرة بشأن مواجهة إسبانيا في توقف مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري.

وكشف منتخب مصر في بيان موزع على الصحفيين موافقة حسام حسن على خوض مباراة إسبانيا وانتظار إنهاء الترتيبات المتعلقة بإجراءات السفر.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة حسام حسن على مواجهة إسبانيا وانتظار الاتفاق على التفاصيل.(من هنا)

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

ولاحقا أعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.