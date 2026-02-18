انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(2) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون أمام أرسنال في المباراة المقدمة من الأسبوع الـ31 للدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يقبع ولفرهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط.-

وتقام المباراة المقدمة عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس، نظرا لانشغال الجانرز بخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي في الوقت ذاته.

نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

ق 90+4: جوووووول التعاااادل القاتل لولفرهامبتون عن طريق كالافيوري بالخطأ في مرماه.

ق 73: خروج ساكا للإصابة ونزول تروسارد بدلا منه.

ق 68: حارس ولفرهامبتون سا يتألق ويتصدى لتسديدة مارتينيلي قبل أن يعلن الحكم تسلل.

ق 64: تبديلان لأرسنال بخروج مادويكي وجيوكيريس ونزول إيزي وجابريل خيسوس

ق 61: جووووول تقليص الفارق بتسديدة رائعة من هوجو بوينو في أقصى الزاوية اليمنى لحارس أرسنال رايا.

ق 56: جووووول الثاني لأرسنال عن طريق هينكابي والحكم يتأكد من صحته بعد العودة لتقنية الفيديو رغم إشهار الحكم المساعد للراية معلنا التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 1-0.

ق 45+2: تسديدة قوية من أندري لاعب ولفرهامبتون ولكن مرت بجوار قائم رايا الأيمن بقليل.

ق 21: تبديل مبكر للإصابة لـ ولفرهامبتون بخروج أنخيل جوميز ونزول تولو أروكودار

ق 5: جوووول ساكا يسجل الأول لأرسنال برأسية بعد متابعة لكرة عرضية من ديكلان رايس.

بداية المباراة