المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله

يعقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعا مع وليد الراكركي مدرب أسود أطلس لحسم مستقبله بحسب صحيفة المنتخب المغربية.

وارتبط الركراكي بالترشح لتدريب مارسيليا الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو دي زيربي. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي سيعقد اجتماعا حاسما مع وليد الركراكي لحسم مستقبله، خاصة بعد الأنباء التي ربطته بتدريب مارسيليا الفرنسي.

وتأتي هذه الأنباء رغم نفي الاتحاد المغربي منذ أيام ما تردد عن تقديم وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول، استقالته من منصبه.

وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا ما رج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تقديم مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، لاستقالته من مهامه".

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن الركراكي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.

وأوضح الموقع الفرنسي أن استمرار الركراكي كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا، وأن الاتحاد المغربي لم يحسم قراره بقبول الاستقالة من عدمه.

وأشار الموقع إلى أن الركراكي يرى أن استمراره كان مرتبطا بالتتويج بأمم إفريقيا ولذلك تقدم بالاستقالة.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.