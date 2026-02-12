مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا

الخميس، 12 فبراير 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

بات وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب ضمن المرشحين لخلافة الإيطالي روبرتو دي زيربي في تدريب مارسيليا الفرنسي.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن وليد الركراكي مدرب المغرب تم عرضه على إدارة مارسيليا لخلافة دي زيربي.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: وهبي مساعدا و4 مستشارين.. تعديلات في الجهاز الفني لـ الركراكي الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب اجتماع منتظر مع لقجع يحسم مصير الركراكي من الاستمرار في تدريب المغرب

وأوضحت التقارير أن مارسيليا لم يدخل في مفاوضات مع الركراكي حتى الآن لكنه معروض على إدارة النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير ذاتها إلا أن السنغالي حبيب باي مدرب رين السابق ضمن المرشحين لتولي المنصب ذاته، لكنه لم ينهي ارتباطه مع رين حتى الآن بعد إقالته من تدريب الفريق.

كما دخل البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة السعودي ضمن حسابات الناي الفرنسي بعد إقالة دي زيربي.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بينما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مارسيليا لمواجهة ستراسبورج يوم السبت 14 فبراير بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.

مارسيليا الركراكي
نرشح لكم
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتعامل بحذر شديد مع رافينيا.. والموعد الأقرب لعودته 2 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 ساعة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523206/مونت-كارلو-الركراكي-مرشح-لخلافة-دي-زيربي-في-مارسيليا