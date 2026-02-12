مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا

بات وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب ضمن المرشحين لخلافة الإيطالي روبرتو دي زيربي في تدريب مارسيليا الفرنسي.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن وليد الركراكي مدرب المغرب تم عرضه على إدارة مارسيليا لخلافة دي زيربي.

وأوضحت التقارير أن مارسيليا لم يدخل في مفاوضات مع الركراكي حتى الآن لكنه معروض على إدارة النادي الفرنسي.

وأشارت التقارير ذاتها إلا أن السنغالي حبيب باي مدرب رين السابق ضمن المرشحين لتولي المنصب ذاته، لكنه لم ينهي ارتباطه مع رين حتى الآن بعد إقالته من تدريب الفريق.

كما دخل البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة السعودي ضمن حسابات الناي الفرنسي بعد إقالة دي زيربي.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بينما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مارسيليا لمواجهة ستراسبورج يوم السبت 14 فبراير بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.