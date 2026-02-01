دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز

الأحد، 01 فبراير 2026 - 10:20

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي

عادت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة من جديد عقب نهاية مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونشر النادي الأهلي صور وصول بعثة الفريق إلى القاهرة فجر اليوم الأحد بعد نهاية الرحلة القارية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وكان يترأس بعثة الأهلي في رحلة تنزانيا، محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة واحدة من المباراتين المقبلتين في دوري أبطال إفريقيا لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي دون النظر لنتائج أخرى.

وكان قد تقدم يانج أفريكانز أمام الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بينما نجح أليو ديانج في الشوط الثاني من معادلة النتيجة وتحقيق التعادل ليخطف الأحمر نقطة من تنزانيا.

