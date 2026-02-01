سلوت: عانينا في الدقائق الأولى وعدنا بشخصية البطل أمام نيوكاسل

أعرب أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن فخره الشديد لما قدمه الفريق أمام نيوكاسل مشددا أن المباراة لم تكن سهلة.

وحقق ليفربول انتصارا كبيرا أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لـ TNT Sport: "فخور بما قدمه الفريق أول 20 دقيقة لم تكن سهلة لكننا تمكنا من العودة بشخصية البطل".

وواصل "قلت للاعبين بعد مباراة بورنموث أننا في حاجة للتحسن بشكل كبير وتقديم أداء أفضل فيما تبقى من مباريات".

وأتم "قال لي إبراهيما كوناتي في وقت سابق من الأسبوع أنه سيعود مبكرا ويساعد الفريق أمام نيوكاسل وهذا ما فعله وسجل هدف".

وسجل رباعية الريدز كل من هوجو إيكيتيكي هدفين وفلوريان فيرتز وإبراهيما كوناتي.

ليفربول عاد لطريق الانتصارات في الدوري، بعدما تعادل ضد ليدز يونايتد، وفولام، وأرسنال، وبيرنلي، وخسر أمام بورنموث.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 39 في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 33 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

النجم المصري محمد صلاح صنع الهدف الثالث للريدز بتوقيع فلوريان فيرتز.

محمد صلاح ساهم في الهدف الـ12 مع ليفربول والتاسع في الدوري الإنجليزي في هذا الموسم.