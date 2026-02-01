مواعيد مباريات الأحد 1 فبراير 2026.. مانشستر سيتي وريال مدريد وبيراميدز والزمالك والمصري

الأحد، 01 فبراير 2026 - 10:10

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - دغموم - الزمالك - المصري

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يلعب مانشستر يونايتد أمام فولام ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري وتقام في تمام الرابعة عصرا.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق رايو فايكانو ضمن منافسات المسابقة في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال إفريقيا

يحل الترجي ضيفا على سيمبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات في تمام الثالثة عصرا.

بينما يستضيف بيراميدز فريق نهضة بركان في تمام السادسة مساء.

كأس الكونفدرالية

يستضيف كايزر تشيفز فريق زيسكو ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام الثالثة عصرا.

وفي نفس المجموعة يحل الزمالك ضيفا على المصري في تمام التاسعة مساء على استاد السويس الجديد.

