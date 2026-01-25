انتهت الكونفدرالية - زيسكو (0)-(1)كايزر تشيفز

الأحد، 25 يناير 2026 - 15:00

كتب : FilGoal

إينوك ساكالا - الصورة من موقع نادي زيسكو يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زيسكو يونايتد ضد كايزر تشيفز في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الفريقين يقعان بنفس المجموعة مع المصري الوزمالك ممثلا مصر في البطولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق2. جووووول أول مبكر لكايزر تشيفز عن طريق طريق بولي ممودي بمتابعة لرأسية تصدى لها الحارس.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كأس الكونفدرالية زيسكو يونايتد كايزر تشيفز
