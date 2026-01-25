مدرب الفاخوري السابق يكشف نقاط قوته.. وجانب يحتاج لتحسينه

كشف جواو موتا، مدرب عودة الفاخوري السابق بفريق الحسين إربد الأردني، عن نقاط قوة اللاعب الشاب.

عودة فاخوري النادي : الحسين

وقال موتا عبر قناة أون سبورت 2: "الفاخوري لاعب يمتلك قدرة هائلة على الحسم واتخاذ القرار، خاصة في مواجهات واحد ضد واحد، ومن الناحية الفنية هو لاعب متطور".

وواصل "من الناحية الذهنية لا يزال أمام الفاخوري مجال للنمو أكثر، ولا أتفق كثيرًا مع من يقولون إنه بنى مسيرته بالفعل، فهو لا يزال صغيرًا جدًا ولم يبنِ شيئًا بعد، ولكنه يملك القدرة على فعل ذلك".

وتابع "كان الفاخوري يتقبل الأمر دائمًا بشكل جيد عندما كنت أسأله أو أقدم له النصائح، لأنه متواضع لدرجة إدراك أنه لا يزال في مرحلة النمو والتطور كلاعب".

وشدد "بالنسبة لي فإن نقاط قوة الفاخوري تكمن في السرعة والاندفاع نحو المدافعين، هو لاعب جريء ولا يخاف، وشخصيًا أحب هذا النوع من اللاعبين الذين يواجهون الخصوم، وهو من الناحية الهجومية بارع في ذلك".

وأضاف "في الجانب الدفاعي أعتقد أن الفاخوري لا يزال يتطور، وهذا لا يعني أنه لا يدافع، فهو يعود للدفاع، لكن التقنية الدفاعية تحتاج إلى تطوير. لقد رأيته يرتكب أخطاء كثيرة أحيانًا عندما يدافع، وذلك بسبب قوته ورغبته في المساعدة، ولكن هذه مواقف سيتطور فيها مع الوقت".

وأتم "آمل أن يكون لدى الفاخوري مدربون يملكون القدرة على تطويره في الجانب الدفاعي أيضًا، لأن كرة القدم ليست هجومًا فقط بل دفاع أيضًا، وأتمنى له التوفيق والكثير من السعادة".

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق وصول الأهلي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الأردني الشاب، ووجود اهتمام من بيراميدز بضمه.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "سيتم حسم انتقال عودة فاخوري خلال 24 ساعة".

وأضاف "الأقرب حتى الآن بيراميدز بسبب حصوله على وعد بالمشاركة في المباريات".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إن فاخوري يمتلك عرضا كرواتيا بالإضافة لعرض الأهلي وهناك اهتمام من بيراميدز لضمه.

ويفضل اللاعب الانتقال للنادي الذي سيمنحه الفرصة المشاركة أكثر من أجل التواجد في قائمة الأردن بكأس العالم 2026.

وسيكون لـ جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الأردني دورا في قرار اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تقدر بـ 100 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن تفاصيل بسيطة تفصل الأهلي عن إتمام التعاقد مع فاخوري، وسيتم قيد اللاعب تحت السن. (طالع التفاصيل)

وتألق عودة صاحب الـ 20 عاما بقميص منتخب الأردن في كأس العرب 2025 والتي انتهت بتحقيق الوصافة للنشامى.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وأعلن الأهلي حتى الآن ضم مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار. ويتبقى فقط الإعلان عن ضم يوسف بلعمري من الرجاء المغربي.

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل اقتراب نيتس جراديشار من الخروج معارا كما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com من قبل نقل ملكية ثلاثي الفريق الشباب الأجانب لفريق دلفي. (طالع التفاصيل)

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.