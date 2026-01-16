خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق

الجمعة، 16 يناير 2026 - 17:56

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - بيان رسمي

حدد النادي الأهلي خطواته بشأن اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن في قائمته الموسم الحالي.

ويضم الأهلي 3 لاعبين أجانب تحت السن هذا الموسم هم: إبراهيما كاظم وريندروف أدوم سارباه وصامويل أوبونج.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر نقل ملكية الثلاثي لنادي دلفي الذي يشارك في القسم الثاني (ب) والذي يحظى برعاية من الأهلي.

أخبار متعلقة:
"رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي أهلي جدة يستعيد خدمات فرانك كيسيه مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية

ويأتي ذلك القرار في ظل عدم وجود رغبة من يس توروب المدير الفني للفريق الأول للاعتماد على الثلاثي.

وقرر الأهلي توجيه أنظاره لضم لاعبين لتعويض رحيل الثلاثي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يقترب من ضم لاعبين تحت السن، أحدهما فلسطيني والآخر مصري بلجيكي ويشغلان مركزي لاعب الوسط والمهاجم الصريح.

ولا يتبقى سوى الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للانضمام رسميا لصفوف الفريق.

الأهلي شباب الأهلي
نرشح لكم
مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال 26 دقيقة | أمم إفريقيا
يد – الطيار ينضم إلى شتوتجارت 36 دقيقة | كرة يد
تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو زهرة يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: تركيزنا في الفوز على نوتنجهام وليس مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - طاقم عربي.. جلال جيد يقود مباراة مصر ضد نيجيريا في مباراة البرونزية ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521388/خبر-في-الجول-الأهلي-يقرر-نقل-أجانب-الشباب-لـ-دلفي-و2-تحت-السن-في-الطريق