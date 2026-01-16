خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق

حدد النادي الأهلي خطواته بشأن اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن في قائمته الموسم الحالي.

ويضم الأهلي 3 لاعبين أجانب تحت السن هذا الموسم هم: إبراهيما كاظم وريندروف أدوم سارباه وصامويل أوبونج.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر نقل ملكية الثلاثي لنادي دلفي الذي يشارك في القسم الثاني (ب) والذي يحظى برعاية من الأهلي.

ويأتي ذلك القرار في ظل عدم وجود رغبة من يس توروب المدير الفني للفريق الأول للاعتماد على الثلاثي.

وقرر الأهلي توجيه أنظاره لضم لاعبين لتعويض رحيل الثلاثي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يقترب من ضم لاعبين تحت السن، أحدهما فلسطيني والآخر مصري بلجيكي ويشغلان مركزي لاعب الوسط والمهاجم الصريح.

ولا يتبقى سوى الكشف الطبي والتوقيع الرسمي للانضمام رسميا لصفوف الفريق.