مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت

يتوقف خروج نيتس جراديشار من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية على ضم مهاجم آخر لتعويضه.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي موافق على إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري حتى نهاية الموسم".

وشدد "لكن خروج السلوفيني مرتبط بضم مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الجارية، ولن يرحل إلا بالتعاقد مع لاعب يعوضه".

صاحب الـ 23 عاما انضم للأهلي مقابل مليون يورو في يناير 2025.

وسجل بقميص الأهلي 11 هدفا وصنع 5 في 40 مباراة بجميع المسابقات.

ويمتلك الأهلي حاليا في خط الهجوم كل من محمد شريف وحمزة عبد الكريم بالإضافة للدولي السلوفيني.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الأوروبية". (طالع التفاصيل)

كما كشف موقع Foot 24 التونسي عن تراجع الترجي الجرجيسي التونسي عن بيع ستانلي أوجو إلى مولودية وهران. وأشار التقرير التونسي إلى أن تراجع الترجي الجرجيسي يأتي بسبب وصول عرضين من الأهلي المصري والمغرب الفاسي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي للقاء يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025-26.

