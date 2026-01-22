خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن

الخميس، 22 يناير 2026 - 00:44

كتب : FilGoal

عودة فاخوري - الحسين أربد

وصل الأهلي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع نادي الحسين الأردني لضم عودة فاخوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تفاصيل بسيطة تفصل إتمام التعاقد، وسيتم قيد اللاعب تحت السن.

وتألق عودة صاحب الـ 20 عاما بقميص منتخب الأردن في كأس العرب 2025 والتي انتهت بتحقيق الوصافة للنشامى.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وأعلن الأهلي حتى الآن ضم مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار. ويتبقى فقط الإعلان عن ضم يوسف بلعمري من الرجاء المغربي.

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل اقتراب نيتس جراديشار من الخروج معارا كما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com من قبل نقل ملكية ثلاثي الفريق الشباب الأجانب لفريق دلفي. (طالع التفاصيل)

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

