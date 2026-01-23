مصدر مقرب من فاخوري لـ في الجول: بيراميدز الأقرب لضمه لهذا السبب

الجمعة، 23 يناير 2026 - 13:34

كتب : عبد الرحمن شريف

عودة فاخوري - منتخب الأردن

كشف مصدر مقرب من عودة فاخوري لاعب الحسين أربد الأردني الوجهة الأقرب للاعب في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق وصول الأهلي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع الأردني الشاب، ووجود اهتمام من بيراميدز بضمه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم حسم انتقال عودة فاخوري خلال 24 ساعة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اهتمام من بيراميدز بـ فاخوري.. ودور مدرب الأردن في انتقاله تقرير أردني: عودة فاخوري يفاضل بين مصر وأوروبا خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن

وأضاف "الأقرب حتى الآن بيراميدز بسبب حصوله على وعد بالمشاركة في المباريات".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إن فاخوري يمتلك عرضا كرواتيا بالإضافة لعرض الأهلي وهناك اهتمام من بيراميدز لضمه.

ويفضل اللاعب الانتقال للنادي الذي سيمنحه الفرصة المشاركة أكثر من أجل التواجد في قائمة الأردن بكأس العالم 2026.

وسيكون لـ جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الأردني دورا في قرار اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تقدر بـ 100 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن تفاصيل بسيطة تفصل الأهلي عن إتمام التعاقد مع فاخوري، وسيتم قيد اللاعب تحت السن. (طالع التفاصيل)

وتألق عودة صاحب الـ 20 عاما بقميص منتخب الأردن في كأس العرب 2025 والتي انتهت بتحقيق الوصافة للنشامى.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وأعلن الأهلي حتى الآن ضم مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار. ويتبقى فقط الإعلان عن ضم يوسف بلعمري من الرجاء المغربي.

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل اقتراب نيتس جراديشار من الخروج معارا كما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com من قبل نقل ملكية ثلاثي الفريق الشباب الأجانب لفريق دلفي. (طالع التفاصيل)

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

عودة فاخوري بيراميدز
نرشح لكم
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع بيراميدز لاستعارة عبد الرحمن مجدي مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2026.. الأهلي في أبطال إفريقيا ودوري إيطالي وفرنسي إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو
أخر الأخبار
عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير ساعة | ميركاتو
مصدر مقرب من فاخوري لـ في الجول: بيراميدز الأقرب لضمه لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
براجا فاز دون التسديد على المرمى.. مدرب نوتينجهام: كانت دقيقة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور الونش وخالد صبحي.. موعد مؤتمري الزمالك والمصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: صلاح جاهز للعب أمام بورنموث.. ولكن سأقرر التشكيل بعد التدريب ساعة | الدوري الإنجليزي
هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521877/مصدر-مقرب-من-فاخوري-لـ-في-الجول-بيراميدز-الأقرب-لضمه-لهذا-السبب