تقرير أردني: عودة فاخوري يفاضل بين مصر وأوروبا

الخميس، 22 يناير 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

عودة فاخوري - منتخب الأردن

يدرس الأردني عودة فاخوري لاعب نادي الحسين إربد العروض المقدمة لضمه خلال الانتقلات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن تفاصيل بسيطة تفصل الأهلي عن إتمام التعاقد مع فاخوري، وسيتم قيد اللاعب تحت السن. (طالع التفاصيل)

وبحسب جريدة الملاعب الأردنية، فإن عودة فاخوري لم يحسم وجهته المقبلة، بعدما تلقى عدة عروض من أندية مصرية وأوروبية.

وأوضحت التقارير ذاتها ان مفاوضات الأهلي قائمة ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتألق عودة صاحب الـ 20 عاما بقميص منتخب الأردن في كأس العرب 2025 والتي انتهت بتحقيق الوصافة للنشامى.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

وأعلن الأهلي حتى الآن ضم مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار. ويتبقى فقط الإعلان عن ضم يوسف بلعمري من الرجاء المغربي.

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل اقتراب نيتس جراديشار من الخروج معارا كما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com من قبل نقل ملكية ثلاثي الفريق الشباب الأجانب لفريق دلفي. (طالع التفاصيل)

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

