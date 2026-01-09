مصدر من المصري لـ في الجول: خطوة تفصلنا عن ضم العش من الأهلي

أوضح مصدر من النادي المصري أن الفريق اقترب من مصطفى العش لاعب الأهلي.

وكشف FilGoal.com منذ قليل أن الأهلي توصل لاتفاق مع البنك الأهلي لضم عمرو الجزار. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا للاتفاق لضم مصطفى العش من الأهلي، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وخاض العش مع الأهلي 21 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.

وكان مصدر مقرب من محمد أحمد "سيحا" حارس الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com اقترابه من الانتقال للمصري أيضا في الشتاء الجاري. (طالع التفاصيل)

كما أشار مصدر من الوداد المغربي عن تلقيه عرضا رسميا من المصري لشراء عقد أسامة الزمراوي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر المصري حاليا ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

فيما يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

ويتصدر ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط قبل مواجهتين مرتقبتين مع الزمالك.