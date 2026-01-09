مصدر من المصري لـ في الجول: خطوة تفصلنا عن ضم العش من الأهلي

الجمعة، 09 يناير 2026 - 21:49

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - مصطفى العش

أوضح مصدر من النادي المصري أن الفريق اقترب من مصطفى العش لاعب الأهلي.

وكشف FilGoal.com منذ قليل أن الأهلي توصل لاتفاق مع البنك الأهلي لضم عمرو الجزار. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا للاتفاق لضم مصطفى العش من الأهلي، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وخاض العش مع الأهلي 21 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.

وكان مصدر مقرب من محمد أحمد "سيحا" حارس الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com اقترابه من الانتقال للمصري أيضا في الشتاء الجاري. (طالع التفاصيل)

كما أشار مصدر من الوداد المغربي عن تلقيه عرضا رسميا من المصري لشراء عقد أسامة الزمراوي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر المصري حاليا ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

فيما يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

ويتصدر ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط قبل مواجهتين مرتقبتين مع الزمالك.

مصطفى العش الأهلي المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – بيراميدز يتمم اتفاقه مع زيسكو لضم باسكال فيري خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة خبر في الجول – فاركو يقدم عرضا لضم مصطفى فوزي مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري خبر في الجول - الزمراوي إلى المصري معارا من الوداد.. وموعد وصوله مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود عبد العاطي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - صيباري: 4 دقيقة | أمم إفريقيا
لعب في يوفنتوس من قبل.. الترجي يضم حمزة رفيعة 25 دقيقة | ميركاتو
حُلت العقدة 29 دقيقة | أمم إفريقيا
روسنيور: كنت مادة للسخرية في ستراسبورج.. ولا جدوى لأكون مدربا إذا شعرت بالخوف 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - أسامة فيصل: سنتعامل مع مواجهة كوت ديفوار بهدوء.. وهذا الجيل يستحق اللقب 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بونافونتور كالو لـ في الجول: نقاط ضعف مصر قليلة جدا.. وهذا ما جعلنا ننضج 58 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ندياي: التأهل لنصف النهائي أهم من جائزة رجل المباراة ضد مالي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي ثياو: علينا أن نكون حاسمين لتسجيل أهداف أكثر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520932/مصدر-من-المصري-لـ-في-الجول-خطوة-تفصلنا-عن-ضم-العش-من-الأهلي