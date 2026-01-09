خبر في الجول - الأهلي يتفق مع البنك على ضم عمرو الجزار.. وقيمة الصفقة

توصل الأهلي لاتفاق مع البنك الأهلي لضم عمرو الجزار في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي وضع الجزار ضمن قائمة تضم خالد صبحي وهادي رياض لضم أحدهم لتدعيم دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وأوضح الجزار الأسباب من قبل عبر أون سبورت: "الأهلي يتمم اتفاقه مع النادي أولا ثم يتفق مع اللاعب وهو ما حدث معي وتم الاتفاق على انتقالي بنهاية الموسم، لكن الأمر تعطل في النهاية لأسباب أخرى مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وسعيه للتعاقد مع مدافع".

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.

من هو عمرو الجزار؟

معاناة جعلته مميزا وسط الكبار.

أصيب الجزار بمرض الثعلبة لأول مرة وهو بعمر 9 سنوات عندما كان لاعبا في قطاع ناشئين الإسماعيلي.

بعد سنوات عاوده المرض مجددا وهو ما آثر نفسيا عليه. لعب لنادي القناة لمدة 5 مواسم ثم النصر لمدة 4 مواسم.

انضم في 2023 من العبور لغزل المحلة مقابل مليون جنيه وساهم في تأهله للدوري الممتاز.

عقب الصعود جدد النادي تعاقده حتى 2027، وبعد تألقه وارتباط اسمه بالأهلي والزمالك وقع للبنك الأهلي، والآن سيصبح لاعبا للأهلي.

