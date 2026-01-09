مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيحا اقترب من الانتقال للمصري
الجمعة، 09 يناير 2026 - 17:52
كتب : عمرو نبيل
اقترب النادي المصري من التعاقد مع محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى النادي الأهلي.
وانضم سيحا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من المقاولون العرب.
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "المصري اتفق مع الأهلي بشأن إعارة سيحا حتى نهاية الموسم، ومن المقرر توقيع العقود خلال الساعات المقبلة".
وشارك مع الأهلي في 4 مباريات، واستقبلت شباكه 5 أهداف وحافظ عليها في مباراة.
ولعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم المنصرم قبل انتقاله للأهلي.
وانضم سيحا إلى الأهلي مقابل 25 مليون جنيه حصل عليها المقاولون العرب.
وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 في باريس.
