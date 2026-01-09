مصدر من الوداد المغربي لـ في الجول: المصري طلب شراء عقد الزمراوي.. وهذا موقفنا

كشف مصدر من الوداد المغربي عن تلقي ناديه عرضا رسميا من المصري لشراء عقد أسامة الزمراوي.

ويلعب الزمراوي في صفوف الوداد منذ يناير 2024 قادما من شباب المحمدية.

وقال مصدر من الوداد لـFilGoal.com : "المصري يريد شراء عقد أسامة الزمراوي لاعب الفريق، فيما نرغب نحن في انتقاله على سبيل الإعارة وما زالت المفاوضات جارية للوصول إلى اتفاق".

ويبلغ الزمراوي من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في وسط الملعب.

وشارك الزمراوي مع الوداد في 41 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبدأ الزمراوي مسيرته مع فريق الشباب بنادي الرجاء المغربي ومنه إلى الفئة السنية ذاتها بالوحدة الإماراتي.

وعاد الزمراوي للدوري المغربي من بوابة شباب المحمدية في صيف 2020، ثم انتقل للوداد في يناير 2024.