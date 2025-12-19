برونو فيرنانديز: كان بإمكاني الرحيل مرتين عن مانشستر يونايتد.. وهذا سبب بقائي

كشف برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد سبب بقائه ضمن صفوف النادي رغم تلقيه عدد من العروض المغرية.

وكان قد ارتبط اسم برونو فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وقال برونو فيرنانديز عبر بودكاست يقدمه ريو فرديناند: "لم أكن لأبقى في مانشستر يونايتد لو لم يخبرني النادي أن هدفنا لا يزال الوصول إلى أعلى مستوى ممكن. الخطة هنا هي العودة إلى حصد الألقاب، والعودة إلى النادي الذي كنا عليه سابقا".

وأضاف "أدرك تماما أنه كان بإمكاني اختيار مسار مختلف، ربما مع المزيد من الألقاب، وأن يتحدث الناس عني بطريقة مختلفة بسبب وجود الكؤوس في خزانتي".

وتابع "عندما كنا نعاني بشدة، بقيت حاضرا مع مانشستر يونايتد. أتمنى أن يدرك الجميع في النادي ذلك، لأن الفرص التي أتيحت لي كانت ممتازة".

وأتم "كان ولائي واضحا خلال أصعب فترات وجودي في النادي. كان بإمكاني الرحيل مرتين، لكن النادي رفض وقال: نحن بحاجة إليك. فقلت: حسنا، لقد قدمتم لي شيئا، وسأقدم لكم شيئا".

ويمتد عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

يذكر أن برونو فيرنانديز كشف في وقت سابق عن أن إدارة النادي الإنجليزي كانت تفضل بيعه في الصيف الماضي وسط اهتمام قوي من الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)