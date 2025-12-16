برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أن إدارة النادي الإنجليزي كانت تفضل بيعه في الصيف الماضي وسط اهتمام قوي من الهلال السعودي.

وأشار فيرنانديز إلى أن المدرب روبن أموريم رفض التفريط فيه خلال فترة الانتقالات.

وكان قد ارتبط اسم برونو فيرنانديز بالانتقال إلى الهلال السعودي الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وكشف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عبر Canal 11: "وصلني إحساس من إدارة مانشستر يونايتد أن رحيلي لن يمثل مشكلة كبيرة لهم، وهذا الأمر كان مؤلما للغاية".

وتابع "أشعر بالحزن وليس بالغضب، لأنني دائما اللاعب المتاح الذي يقدم أقصى ما لديه".

وأوضح برونو "في إنجلترا عندما يصل اللاعب إلى سن الثلاثين، يعتبرونه الوقت المناسب لإعادة بناء الفريق، بينما الوفاء والانتماء لم يعد يُنظر له مثل السابق".

وشدد لاعب منتخب البرتغال "كنت أستطيع الرحيل في فترة الانتقالات الأخيرة، وكنت سأحصل على مقابل مادي أكبر بكثير، وكل العروض كانت جاهزة لأحقق ألقابا في الموسم الماضي، لكن قررت البقاء ليس فقط لعائلتي بل أيضا بسبب حبي الحقيقي للنادي".

وأضاف "الفارق المالي بين السعودية وأوروبا هائل، لكن إذا انتقلت لن يكون المال هو السبب، بل من أجل تغيير أسلوب الحياة لأولادي وتجربة دوري في حالة نمو".

وواصل "شغفي وانتمائي للنادي لم يتغير، لكن أحيانا يصبح المال أكثر أهمية لدى الإدارة مما تمثله أنت بالنسبة لهم، النادي كان مستعدا لرحيلي، ولم يتخذ القرار فقط لأن المدرب أموريم تمسك ببقائي. لو أعلنت رغبتي في الرحيل حتى مع تمسك المدرب، كانوا سيتركونني أرحل".

واختتم برونو تصريحاته "رونالدو نصحني وحدثني كثيرا عن السعودية وكان صاحب الفكرة، القرار كان دائما لي، والانتقال كان سيكون سهلا خاصة وأن زملائي مثل روبن نيفيز وجواو كانسيلو يلعبون هناك وأطفالهم يعرفون أطفالي".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الهلال برونو فيرنانديز
