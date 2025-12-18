جارديان: ويست هام يضع تراوري على رأس أولوياته في الانتقالات الشتوية

يخطط نادي وست هام للتعاقد مع أداما تراوري جناح فولام بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب تراوري في فولام منذ يناير 2024 قادما من ولفرهامبتون.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن ويست هام يضع أداما تراوري على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن خطوة وست هام جاءت بناء على رغبة المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.

تراوري لعب الموسم الحالي 15 مباراة وصنع هدف وحيد.

الجناح الإسباني صاحب الأصول المالية لعب لأندية أستون فيلا وميدلزبرو وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

كما قضى تراوري فترة إعارة بصفوف برشلونة في النصف الثاني من موسم 2021-2022.

