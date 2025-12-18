جارديان: ويست هام يضع تراوري على رأس أولوياته في الانتقالات الشتوية
الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 14:09
كتب : FilGoal
يخطط نادي وست هام للتعاقد مع أداما تراوري جناح فولام بالانتقالات الشتوية المقبلة.
أداما تراوري
النادي : فولام
ويلعب تراوري في فولام منذ يناير 2024 قادما من ولفرهامبتون.
وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن ويست هام يضع أداما تراوري على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن خطوة وست هام جاءت بناء على رغبة المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.
تراوري لعب الموسم الحالي 15 مباراة وصنع هدف وحيد.
الجناح الإسباني صاحب الأصول المالية لعب لأندية أستون فيلا وميدلزبرو وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.
كما قضى تراوري فترة إعارة بصفوف برشلونة في النصف الثاني من موسم 2021-2022.
نرشح لكم
جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام رئيس وزراء بريطانيا يهدد أبراموفيتش باللجوء إلى القضاء لإجباره بشأن أموال بيع تشيلسي فولتيمادة: تقبلت فشل انتقالي إلى بايرن بهدوء.. والآن أنا سعيد في نيوكاسل سكاي ألمانيا: ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج من وست هام جلوبو: 4 أندية لندنية تفتح الباب أمام عودة تياجو سيلفا للدوري الإنجليزي