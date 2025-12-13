مدرب الكاميرون المُقال: طالما لم يصدر قرارا من الرئاسة فأنا مستمر في منصبي.. وإيتو نرجسي

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

مارك بري - الكاميرون

يصر البلجيكي مارك بري المدير الفني السابق لـ منتخب الكاميرون على استمراره في منصبه رغم قرار إقالته من الاتحاد الكاميروني برئاسة صامويل إيتو.

وأعلن منتخب الكاميرون قائمته المشاركة في أمم إفريقيا 2025 في الأول من ديسمبر باختيارات ديفيد ياجو المدير الفني الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال بري لقناة TV5 Monde الفرنسية: "طالما لم يصدر قرار رسمي من رئاسة الجمهورية بتعيين ديفيد باجو مدربا للمنتخب الكاميروني، فأنني مستمر في منصبي في نظر دولة الكاميرون. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وهو الحال في الكاميرون منذ 30 عاما على الأقل".

وأضاف لموقع Afrik-Foot: "كيف لنا أن ننافس في بطولة كهذه بدون حارس مرمى من الطراز العالمي، أو بدون فينسنت أبو بكر؟ هؤلاء لاعبون يتمتعون بشخصية قوية، ويقفون في وجه الرئيس".

وأتم "إنه لأمر لا يُصدق، لكنه لا يُفاجئني، خاصة أنه صادر عن شخص نرجسي، يعتقد أنه الأفضل".

وأعلن إيتو تعيين ياجو خلفا لبري، وبعدها مباشرة صدرت قائمة منتخب الكاميرون التي شهدت غياب أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور وفينسنت أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن إيتو تدخل لاستبعاد أبو بكر من القائمة "لحماية رقمه القياسي التهديفي". (طالع التفاصيل)

وتمتد مشاكل إيتو مع مارك بري منذ توليه المهمة خلفا لريجويبر سونج في أبريل 2024.

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار وموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.

ماذا حدث؟

أقيل سونج من تدريب الكاميرون عقب توديع أمم إفريقيا 2023 من ثمن النهائي على يد نيجيريا.

عند تعيين البلجيكي خلفا له أعلن الاتحاد الكاميروني "علمنا بتعيين البلجيكي مارك بري كمدير فني للمنتخب الكاميروني مثلنا مثل جميع الكاميرونيين، الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعتزم طلب تفسير لهذا الوضع المؤسف".

وزارة الرياضة الكاميرونية هي من عينت بري مدربا للأسود وليس إيتو ومن هنا بدأ الصراع.

وأشارت تقارير عديدة إلى أن التدخل الحكومي في شؤون اتحاد الكرة بالكاميرون قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم للتدخل وربما يصل الأمر للإيقاف.

بعد شهر قررت المحكمة في الكاميرون إيقاف جميع التعيينات الخاصة بالجهاز الفني لمنتخب الكاميرون بالكامل لحين دراسة الأزمة من كافة جوانبها.

بعد أيام أعلن إيتو تعيين مارتن ندتونجو مدربا للكاميرون بشكل مؤقت قبل مواجهة كاب فيردي في تصفيات كأس العالم بشهر يونيو 2024.

الأزمة انتهت سريعا بين الوزارة وإيتو وبدأ بري مهمته ضد كاب فيردي وفاز بنتيجة 4-0.

استمر البلجيكي في مهمته وخسر بطاقة التأهل لكأس العالم عن طريق التصفيات الإفريقية لصالح كاب فيردي والملحق العالمي لصالح الكونغو الديمقراطية.

وفي الأول من ديسمبر الجاري أعلن إيتو تعيين مدربا جديدا خلفا للبلجيكي لتعود الأزمات على السطح مجددا للكاميرون قبل أمم إفريقيا 2025.

