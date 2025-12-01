أمم إفريقيا – إقالة مدرب الكاميرون وإعلان القائمة بمدير فني جديد

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 21:26

كتب : FilGoal

ديفيد باجو

أعلن ديفيد باجو المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان صامويل إيتو الفائز بانتخابات رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قبل يومين قد أعلن اليوم الاثنين إقالة البلجيكي مارك بريس وتعيين ديفيد باجو بدلا منه.

ومباشرة أعلن باجو القائمة سريعا بعد التعيين.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقرر المدرب استبعاد أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور وفينسنت أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

ويعد الثنائي من أهم لاعبي المنتخب الكاميروني.

ويتواجد براين مبومو لاعب مانشستر يونايتد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (رويال يونيو سان جيلوا) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبيلييه) – إدوارد سومبانج (كولومب)

الدفاع: كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – دارلين يونجوا (لوريان) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور دينا إبيمبي (بريست)

وسط الملعب: أوليفييه كيمين (باشاكشاهير) – كارلوس باليبا (برايتون) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – أرثر أفوم (لوريان) – فيديل بريس أمبينا (فاليرينجا)

الهجوم: دانيني ناماسو (أوكسير) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – جان أونانا (جنوى) – كريستيان باسوجوج – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – فرانك ماجري (تولوز)

May be an image of text that says 'CAF AFRICA AFRICACUP CUP OFNATIONS OF LA LISTE DES SÉLECTIONNÉS we are Lions! We CAN! simon OMOSSOLA DEVIS EPASS4 SImon EDOUARD ИCAPAMPOИETИBИ SOMBANG CHRISTOPHER JMMIOR IMMIORBAPTISTE BAPTISTE WOOH TCHAMADEM MoMHou TOLO DARLIM 4OИς GERZIMO NHAMSI MAÇIDA JEAM JEANCHARLES CASTELLETO JMMIOR SAMMEL KOTTO FLAVIEN BOyOMO ERIC JMMIIOR DIMA EBIMTIBE OL/IVIER KEMEM CARLOS BALEBA BALE MARTIN ATEMENGHE MDZIE ARTHUR AVOM FIDEL BRICE ATBИHA DAMIMY MAMASO BRUAM MBEUMO JEAM ONAMA CHRISTIAN BASSOÇOÇ ÇEORÇES-KEVIn ИKOИOИ KARL ETTA E4OMC CHRISTIAM SERGE PATRICK SOKO FRAMK MAÇRI ENTRAINEUR SELECTIONNEUR: DAVID PAGOU'

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.

الكاميرون أمم إفريقيا
