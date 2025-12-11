ذا صن: إيتو تدخل باستبعاد أبو بكر من قائمة الكاميرون خوفا من كسر رقمه القياسي

وجهت اتهامات إلى صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بالتدخل باستبعاد فينسنت أبو بكر.

ويقترب فينسنت أبو بكر من كسر الرقم القياسي لصامويل إيتو الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون.

وكشفت صحيفة ذا صن بتدخل صامويل إيتو لإبعاد فينسنت أبو بكر عن قائمة منتخب الكاميرون لحماية رقمه القياسي التهديفي.

وأشار التقرير إلى تدخل إيتو بشكل مباشر في اختيارات الجهاز الفني وأوصى بعدم ضم أبو بكر.

وسجل أبو بكر 45 هدفا في 117 مباراة دولية بقميص الكاميرون ويفصله 12 هدفا لكسر الرقم القياسي.

إذ سجل إيتو 56 هدفا في 118 مباراة دولية مع الكاميرون ليصبح الهداف التاريخي للأسود.

وأوضح تقرير ذا صن أن استبعاد أبو بكر أثار جدلا كبيرا في الكاميرون بسبب أهمية اللاعب وخبراته في البطولات القارية.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقرر المدرب استبعاد أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور وفينسنت أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

ويعد الثنائي من أهم لاعبي المنتخب الكاميروني.

ويتواجد براين مبومو لاعب مانشستر يونايتد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (رويال يونيو سان جيلوا) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبيلييه) – إدوارد سومبانج (كولومب)

الدفاع: كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – دارلين يونجوا (لوريان) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور دينا إبيمبي (بريست)

وسط الملعب: أوليفييه كيمين (باشاكشاهير) – كارلوس باليبا (برايتون) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – أرثر أفوم (لوريان) – فيديل بريس أمبينا (فاليرينجا)

الهجوم: دانيني ناماسو (أوكسير) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – جان أونانا (جنوى) – كريستيان باسوجوج – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – فرانك ماجري (تولوز)

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.