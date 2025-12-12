مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

بالمر - ماريسكا

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي جاهزية كول بالمر، وويسلي فوفانا للعودة للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون الخامسة مساء السبت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنهى كول بالمر وويسلي فوفانا الحصة التدريبية معنا أمس، إنهما بخير".

وعن سبب تراجع أداء الفريق، رد ماريسكا "هذه هي كرة القدم، وهذا أمر طبيعي، نبحث دائما عن المشاكل والأمور التي تحتاج إلى حل، ولن نغير مسار موسم لمجرد أننا لم نحصد النقاط التي كنا نتوقعها".

وعن تراجع مستوى إنزو فيرنانديز وكوكوريلا "من الطبيعي ألا يكون مستواهما ثابت دائما، ولا شك أن أندريه سانتوس وجوريل هاتو سيحصلان على فرصتهما غدا أو قريبا".

وأكمل "من الناحية البشرية، من المستحيل أن يكون المرء على نفس المستوى طوال الموسم، لم نبدأ شهر ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها."

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة أمام أرسنال المتصدر، ليحصد بسبب ذلك ماريسكا جائزة مدرب شهر نوفمبر.

وتحدث ماريسكا عن ذلك معلقا "هذا النوع من الإنجازات يعود إلى الأداء الجيد والنتائج المرجوة، كان شهر نوفمبر رائعاً بالنسبة لنا، أما ديسمبر فلم نبدأه بالشكل الذي كنا نتمناه، حتى وإن كان ذلك قبل أسبوع واحد فقط. ثلاث مباريات متتالية في أسبوع واحد لم نحقق فيها النتائج المتوقعة."

ولم يحقق تشيلسي الفوز منذ بداية ديسمبر، إذ خسر أمام ليدز 3-1، ثم تعادل أمام بورنموث سلبيا دون أهداف، قبل الخسارة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا 2-1.

وعن ديوسبري هول لاعب الفريق المعار إلى إيفرتون، قال مدرب تشيلسي "لم يكن لدي شك فيه، كلما زادت مشاركته في المباريات تحسن مستواه، لكنه كان جيدا معنا طوال الموسم حيث بذل جهدا كبيرا خلال مشاركاته، كان لدي عدد كبير من اللاعبين لذا كانت المنافسة شديدة بالنسبة له ولا شك أنه سيستفيد من فرصة اللعب في مباريات أكثر"

وأتم حديثه عن ليام ديلاب مهاجم الفريق بعد إصابته خلال مواجهة بورنموث في الكتف والتي ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، قال: "كانت التوقعات عالية بعد انضمامه لناد كبير، ولكن ليس بسبب خطأ منه، لم يتحقق ذلك بعد، هو يعلم أن ذلك ربما كان سوء حظ بعض الشيء، ولكن بشكل عام، الأمور جيدة."

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يحل إيفرتون سابعا برصيد 24 نقطة.

