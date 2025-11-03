ليس بقائمة كاف المعتمدة.. في الجول يكشف موقف برج العرب من استضافة مباراتي المصري والزمالك في الكونفدرالية

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 15:30

كتب : هاني العوضي

الزمالك - المصري

وقع الزمالك والمصري معا في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فالسؤال الآن: أين سيلعب الفريقان مواجهتيهما القاريتين هذا الموسم؟

المصري اعتاد خوض مبارياته أمام الفرق الجماهيرية المصرية على استاد برج العرب منذ سنوات، وهو نفس ما حدث في الموسم الماضي حين جمعته القرعة بالزمالك في مجموعة واحدة من الكونفدرالية.

لكن الوضع هذا الموسم يبدو مختلفًا، إذ لم يُدرج استاد برج العرب ضمن الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

فهل يعني ذلك استحالة إقامة المباراتين بين الفريقين في برج العرب كما جرت العادة؟

مصدر من استاد برج العرب أوضح لـFilGoal.com أن "لجنتين للتفتيش من كاف زارتا استاد برج العرب وأبدتا موافقتهما على إدراج الملعب ضمن الملاعب المعتمدة"، مضيفًا: "سيتم الإعلان عن اعتماد الملعب رسميًا خلال الأيام المقبلة".

وبناءً على ذلك، في حال اعتماد استاد برج العرب رسميًا خلال الأيام المقبلة، فمن المرجح أن تُقام عليه مباراتا الزمالك والمصري في دور المجموعات من الكونفدرالية.

يُذكر أن المجموعة الرابعة تضم الزمالك والمصري إلى جانب زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

كأس الكونفدرالية المصري الزمالك استاد برج العرب
