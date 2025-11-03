البداية من السويس.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مجموعة صعبة لممثي مصر الزمالك والمصري بعد وقوعهما معا.

وتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة رفقة فرق زيسكو يونايتد الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ترتيب مباريات المجوعة، إذ سيبدأ المصري مشواره من السويس بمواجهة كايزر تشيفز.

طالع ترتيب مباريات الزمالك أيضا من هنا

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات المصري كالتالي:

1-المصري يبدأ مشواره بمواجهة كايزر تشيفز في السويس - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج المصري لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي المصري مع الزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج المصري لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي المصري مع زيسكو يونايتد في السويس - 15 فبراير 2026