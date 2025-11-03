البداية من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

الإثنين، 03 نوفمبر 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مجموعة صعبة لممثي مصر الزمالك والمصري بعد وقوعهما معا.

وتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة رفقة فرق زيسكو يونايتد الزامبي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ترتيب مباريات المجوعة، إذ سيبدأ الزمالك مشواره من القاهرة.

طالع ترتيب مباريات المصري أيضا من هنا

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1-الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2-يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4-يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5-يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6-يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026

