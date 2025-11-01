مواجهة قد تحدث؟ الأهلي في التصنيف الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

أكمل نهضة بركان المغربي قائمة الأندية المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2025 بعد تأهله على حساب أهلي طرابلس الليبي.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم الإثنين المقبل في الثالثة عصرا وستذاع على أون سبورت 1.

فكيف سيكون تصنيف الأندية الإفريقية قبل قرعة دوري الأبطال؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن في أغسطس الماضي تصنيف الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وفقا للنتائج المحققة في آخر 5 نسخ من المسابقتين. (طالع التصنيف كاملا)

وبين أندية دوري الأبطال، يتواجد الأهلي على رأس التصنيف الأول كونه الأكثر حصدا للنقاط وتتويجا في المواسم الـ 5 الأخيرة، فيما جاء بيراميدز سادسا وفي التصنيف الثاني بعدما حقق لقب النسخة الأخيرة.

ووفقا للوائح البطولة فيمكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معا في دور المجموعات، وهو ما يعني إمكانية تواجد الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة لأن كلاهما في تصنيفين مختلفين.

وهو ربما ما قد يحدث أيضا بين نهضة بركان والجيش الملكي المغربيان وأيضا بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل الجزائرين.

ولن نشاهد دربي تنزاني على سبيل المثال كون سيمبا ويانج أفريكانز يتواجدان في نفس التصنيف وهو الثاني.

تصنيف الأندية قبل قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي (78) – صنداونز (62) – الترجي (57) – نهضة بركان (52)

التصنيف الثاني: سيمبا (48) – بيراميدز (47) – الهلال (34) – يانج أفريكانز (34)

التصنيف الثالث: بترو أتلتيكو (27) - الجيش الملكي (21) – مولودية الجزائر (18) – ريفرز يونايتد (14)

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل (13) - ستاد مالي (10.5) – سانت إلوي لوبوبو (3) – باور ديناموز (0)

وسبق أن حدد كاف مواعيد المباريات وأيضا مواعيد القيد لهذا الموسم في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

ربع النهائي

الذهاب: 13 - 15 مارس 2026

الإياب: 20 - 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 - 12 إبريل 2026

الإياب: 17 - 19 إبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة بين 8 و24 مايو 2026

كما حدد كاف مواعيد تسجيل اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى للدور التمهيدي من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية للدور التمهيدي الثاني من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والمواجهات الإقصائية من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026