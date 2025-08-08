الأهلي في الصدارة.. كاف يكشف تصنيف الأندية الإفريقية قبل بداية الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف الأندية الإفريقية قبل بداية الموسم الجديد.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب ويأتي بيراميدز بطل إفريقيا والزمالك في المراكز الـ 10 الأولى.

ومن المقرر إقامة قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد غدا السبت.

اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة "كاف" للمدارس

وجاء في المراكز الـ 10 الأولى

1 الأهلي – 78 نقطة

2 صنداونز الجنوب إفريقي - 62 نقطة

3 الترجي التونسي – 57 نقطة

4 نهضة بركان المغربي – 52 نقطة

5 سيمبا التنزاني – 48 نقطة

6 بيراميدز – 47 نقطة

7 الزمالك – 42 نقطة

8 الوداد المغربي – 39 نقطة

9 اتحاد العاصمة الجزائري – 37 نقطة

10 شباب بلوزداد الجزائري – 36 نقطة

وإليكم ترتيب فرق الدوري المصري

1 الأهلي – 78 نقطة

6 بيراميدز- 47 نقطة

7 الزمالك – 42 نقطة

23 المصري – 14 نقطة

29 مودرن سبورت – 9.5 نقطة

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري في الكونفدرالية من الموسم الجديد.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة دار السلام بتنزانيا يوم السبت 9 أغسطس.

وتقام مراسم قرعة الأدوار التمهيدية في عاصمة تنزانيا، دار السلام، لأول مرة.

وسيتم بث القرعة عبر قناة كاف على موقع يوتيوب، وعبر شركاء كاف التلفزيونيين.

وتحتضن استوديوهات عزام ميديا، الشريك الاستراتيجي لكاف في المنطقة، فعاليات القرعة، في تكرار لتجارب سابقة بتنظيم القرعات في استوديوهات تلفزيونية.

نظم كاف سابقا عملية القرعة في استوديوهات سوبر سبورت وبي إن سبورتس، وهما شريكان أساسيان في تطوير مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب قناة كانال بلوس.

وستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر 2025، على أن تُجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

سيبدأ دور المجموعات لكل من رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم 21 نوفمبر 2025.

فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.