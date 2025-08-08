الأهلي في الصدارة.. كاف يكشف تصنيف الأندية الإفريقية قبل بداية الموسم الجديد
الجمعة، 08 أغسطس 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تصنيف الأندية الإفريقية قبل بداية الموسم الجديد.
ويحتل الأهلي صدارة الترتيب ويأتي بيراميدز بطل إفريقيا والزمالك في المراكز الـ 10 الأولى.
ومن المقرر إقامة قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد غدا السبت.
وجاء في المراكز الـ 10 الأولى
1 الأهلي – 78 نقطة
2 صنداونز الجنوب إفريقي - 62 نقطة
3 الترجي التونسي – 57 نقطة
4 نهضة بركان المغربي – 52 نقطة
5 سيمبا التنزاني – 48 نقطة
6 بيراميدز – 47 نقطة
7 الزمالك – 42 نقطة
8 الوداد المغربي – 39 نقطة
9 اتحاد العاصمة الجزائري – 37 نقطة
10 شباب بلوزداد الجزائري – 36 نقطة
وإليكم ترتيب فرق الدوري المصري
23 المصري – 14 نقطة
29 مودرن سبورت – 9.5 نقطة
Presenting CAF's 2025 club rankings. A key benchmark ahead of the Preliminary Round Draw! 🌍
Follow the draw live on our YouTube channel on August 9, 2025.#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/6AhWHnJ2dt— TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) August 8, 2025
ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري في الكونفدرالية من الموسم الجديد.
وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام في مدينة دار السلام بتنزانيا يوم السبت 9 أغسطس.
وتقام مراسم قرعة الأدوار التمهيدية في عاصمة تنزانيا، دار السلام، لأول مرة.