مؤتمر ألونسو: فينيسيوس أظهر صدقه ولا مجال للانتقام.. وهذا أسوأ خبر سمعته

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تقبله لاعتذار فينيسيوس جونيور عما بدر منه في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

ويستعد ريال مدريد للقاء فالنسيا في الجولة 11 من الدوري الإسباني غدا السبت.

وأبدى البرازيلي اعتذاره بسبب خروجه بشكل مباشر لغرفة الملابس عقب استبداله في مباراة الكلاسيكو الأسبوع الماضي عوضا عن الجلوس على مقاعد البدلاء. (طالع التفاصيل)

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "تصريح فينيسيوس جونيور بالنسبة لي، كان تصريحا قيما وإيجابيا للغاية، أظهر صدقه. تحدث من قلبه عن هذا النادي وما يريد تقديمه. بالنسبة لي، أهم شيء هو ما قاله لزملائه وللجماهير. راض جدا، ونفكر بالفعل في الخطوة التالية. الأمر محسوم، وغدا لدينا المباراة، وهذا هو الأهم. لا مجال للانتقام".

وأضاف "أرى فيني شديد التركيز والحماس. لقد لعب مباراة رائعة في المباراة الماضية".

وعن حالة فيني البدنية أجاب: "نحن نركز على ما هو قادم، الجميع يريد أن يكون في الملعب وهذا أمر جيد. الجميع على وفاق. نريد أن نسير خطوة بخطوة، ولكننا جميعا نسير في نفس الاتجاه".

وأبدى دعمه لكيليان مبابي بعد فوزه بالحذاء الذهبي قائلا: "كيليان سجل أهدافا، وسيسجل مجددا. إنه يتعامل مع دوره بإيجابية كبيرة. لذا، يجب على الفريق مساعدته في تسهيل تلك الأهداف. أهنئه على فوزه بالحذاء الذهبي. سنكون بجانبه لدعمه بعد عمله الرائع وتشجيعه على الاستمرار".

وتسلم مبابي الجائزة اليوم الجمعة في ملعب سانتياجو بيرنابيو وسط حضور زملائه وألونسو وفلورنتينو بيريز رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

وواصل "تغييرات في التشكيل ضد فالنسيا؟ لا لكن ربما أفكر في تغييرات بمباراة الثلاثاء بدوري الأبطال، في الموسم الماضي خسرنا من فالنسيا في سانتياجو بيرنابيو، لا يمكننا التراخي لديهم لاعبون مميزون، سنتأهب لأن بعد الفوز في المباريات الكبيرة يتراخى البعض ولا أريد حدوث ذلك".

ويستعد ريال مدريد لأن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب انفيلد يوم الثلاثاء المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.

وأردف "شاهدت مباراة الكلاسيكو مرة أخرى وهناك العديد من الأمور التي تحدثت عنها وأظهرنا صلابة كبيرة وكان هذا واضحا في الفوز بالثنائيات، وفي بعض الأحيان لم نكن جيدين وعوقبنا بسببه".

وتابع "إصابة كارباخال هي أسوأ خبر سمعته يوم الإثنين الماضي، لعب 25 دقيقة جيدة، ولا أعلم كم سيستغرق الأمر وسننتظر عودته".

وأجرى الظهير المخضرم جراحة في الركبة اليمنى بعد تعرضه للإصابة ضد برشلونة عقب عودته من إصابة أخرى.

وأتم "أرغب في مشاركة إندريك لبعض الدقائق لكن ظروف المباريات صعبة، هو يتدرب جيدا ومستعد وستأتي لحظته".

وارتبط اسم إندريك بالخروج معارا عن صفوف الملكي في يناير المقبل، ويعد أولمبيك ليون الفرنسي الوجهة الأقرب حتى الآن. (طالع التفاصيل)

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصدي 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.