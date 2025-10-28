جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

داني كارفاخال

أعلن نادي ريال مدريد خضوع قائده داني كارفاخال لجراحة في الركبة للعلاج من الإصابة.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان كارفاخال تعرض للإصابة في مفصل الركبة خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي فاز بها الملكي 2-1.

وأجرى مانويل ليس الطبيب المشرف على الخدمات الطبية لريال مدريد الجراحة للظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا لا جازيتا: مارتينيز يتسبب في قتل رجل مسن

ومن المنتظر أن يبدأ كارفاخال عملية التعافي والعلاج والتأهيل خلال الأيام المقبلة.

وشارك كارفاخال في الكلاسيكو أمام برشلونة في الشوط الثاني، وذلك بعد عودته للتو من الإصابة.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.

ريال مدريد داني كارباخال داني كارفاخال الدوري الإسباني
نرشح لكم
سبورت: برشلونة لم يتقبل تصريحات يامال ضد ريال مدريد.. وسيتابع سلوكه ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة أثلتيك: توقف مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس لتجديد عقده تقرير: ريال مدريد لن يعاقب فينيسيوس لرد فعله بعد استبداله في الكلاسكيو برشلونة يستعيد ليفاندوفسكي فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا أثليتك: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد قرار طرد لونين في الكلاسيكو بيلينجهام: الأمر يصبح أسهل عندما يلعب مبابي أمامي.. ولا أسجل بالحظ
أخر الأخبار
مدرب أهلي جدة: أنا لست طبيبا للحديث عن إصابة جالينو 5 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر ماريسكا: نحتاج إلى المداورة في التشكيل.. وجواو بيدرو لن يسجل 20 هدفا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي – أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف لي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: مرموش استثنائي في منطقة الجزاء.. رودري غير جاهز ضد سوانزي ساعة | الكرة الأوروبية
جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة 2 ساعة | الدوري الإسباني
سباليتي: من سيخلف تودور في تدريب يوفنتوس سيكون محظوظا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: حارس إنتر يتسبب في قتل رجل مسن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتخابات الأهلي – عبد الحفيظ: سنعمل وفقا لمصلحة النادي لأنه صاحب الفضل علينا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/articles/516090/جراحة-ناجحة-لـ-كارفاخال-في-الركبة