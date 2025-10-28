جراحة ناجحة لـ كارفاخال في الركبة

أعلن نادي ريال مدريد خضوع قائده داني كارفاخال لجراحة في الركبة للعلاج من الإصابة.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان كارفاخال تعرض للإصابة في مفصل الركبة خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي فاز بها الملكي 2-1.

وأجرى مانويل ليس الطبيب المشرف على الخدمات الطبية لريال مدريد الجراحة للظهير الأيمن.

ومن المنتظر أن يبدأ كارفاخال عملية التعافي والعلاج والتأهيل خلال الأيام المقبلة.

وشارك كارفاخال في الكلاسيكو أمام برشلونة في الشوط الثاني، وذلك بعد عودته للتو من الإصابة.

وأنهى ريال مدريد عقدته في مباريات الكلاسيكو من الموسم الماضي، وفاز على برشلونة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة لأول مرة بعدما خسر في آخر 4 مباريات أمامه.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو 4 مرات في الموسم الماضي، بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس وأخرى في السوبر الإسباني.

ويعد الكلاسيكو هو الأول لريال مدريد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

كما غاب هانز فليك مدرب برشلونة عن المباراة وحضرها من المدرجات بسبب إيقافه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 27 في الصدارة، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثنائية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وجود بيلينجهام، وسجل هدف برشلونة فيرمن لوبيز.