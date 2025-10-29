رومانو: ليون يبدأ محادثات استعارة إندريك من ريال مدريد

بدأ ليون الفرنسي محادثاته لضم إندريك قادما من ريال مدريد في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ووفقا لـ فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات فإن المفاوضات بدأت لضم البرازيلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأرسل النادي الفرنسي خطته للمهاجم البرازيلي الشاب لفتح المفاوضات ولتقييم كافة الاحتمالات.

وأكمل التقرير أن اللاعب منفتح على عرض ليون ويفكر في الانتقال لهم معارا حتى نهاية الموسم.

وأتم أن اللاعب سيقيم كل القرارات الشهر المقبل.

ولم يخض البرازيلي الشاب أي دقيقة بقميص ريال مدريد الموسم الجاري تحت قيادة تشابي ألونسو.

وارتدى إندريك قميص ريال مدريد في 37 مباراة سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وارتدى صاحب الـ 19 عاما 14 مباراة دولية بقميص البرازيل وسجل 3 أهداف.

وبدأ ليون الموسم الجاري بطريقة رائعة تحت قيادة باولو فونسيكا عكس الموسم الماضي الذي كان يُعد أسوأ بداية في تاريخ النادي بالدوري الفرنسي.

ويحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر.