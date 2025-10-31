"آمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة".. مبابي يتسلم الحذاء الذهبي عن موسم 2024-25

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - الحذاء الذهبي

تسلم كيليان مبابي هداف ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي عن موسم 2024-25.

وتفوق مبابي على كل من فيكتور جيوكيريس ومحمد صلاح في سباق الفوز بالجائزة.

وحقق مبابي 62 نقطة بفضل تسجيله 31 هدفا، فيما حقق السويدي 58.5 نقطة رغم تسجيله 39 هدفا في الدوري البرتغالي، وجاء محمد صلاح ثالثا بـ 58 نقطة بتسجيل 29 هدفا.

ويُحتسب الهدف بـ 2 في الدوريات الخمس الكبرى، فيما يُحتسب بنقطة ونصف في الدوريات الأقل وهو ما جعل مبابي متفوقا على جيوكيريس هداف الدوري البرتغالي الموسم الماضي مع سبورتنج لشبونة.

وتسلم مبابي الجائزة داخل المقصورة الرئاسية في ملعب سانتياجو بيرنابيو بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي وجميع مدربي ولاعبي الفريق.

وصرّح فلورنتينو بيريز قائلا: "عزيزي كيليان، هذا الحذاء هو ثمرة التزامك بكرة القدم. أنا فخور بوجود لاعب مثلك، يمثل قيم نادينا على أكمل وجه".

وأضاف "هذا الحذاء الذهبي حافز لك لمواصلة الفوز، وبالتالي تعزيز تاريخ ريال مدريد".

وأتم "أفتخر بوجود لاعب مثلك، يُجسّد قيم نادينا على أكمل وجه".

ومن جانبه توجه مبابي بالشكر لزملائه قائلا: "شكرا لجميع زملائي في الفريق على إظهار أفضل ما لدى كيليان. لدينا مجموعة رائعة، ويمكننا الفوز بالعديد من الألقاب".

"يسعدني أن أكون هنا في ريال مدريد، لطالما كان حلمي منذ صغري. الآن أنا هنا، وآمل أن أبقى هنا لسنوات عديدة. أود أن أشكر جماهير ريال مدريد، فدعمهم يعني لي الكثير".

ويعد مبابي أول فرنسي يفوز بالجائزة منذ تيري هنري في موسم 2004-05.

ولأول مرة يفوز لاعب من الدوري الإسباني بالجائزة منذ موسم 2018-19 عندما حققها ليونيل ميسي نجم برشلونة آنذاك.

ويعد مبابي ثالث لاعب من ريال مدريد يفوز بالجائزة بعد هوجو سانشيز وكريستيانو رونالدو (3 مرات).

ويتنافس مبابي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على جائزة الموسم الحالي.

فسجل الفرنسي 10 أهداف مقابل 12 لكين و11 لهالاند حتى الآن في الموسم الحالي 2025-26.

كيليان مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني الحذاء الذهبي
