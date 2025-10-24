انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ديكيداها
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.
وكان الزمالك قد انتصر 6-0 في مباراة الذهاب.
----------------------------------------------
انتهت
ق 88: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما.
ق 66: خروج الجزيري ودخول عدي الدباغ.
ق 64: الحارس يتصدى لركلة الجزاء بعد تنفيذها من قبل محمد السيد.
ق 63: ضربة جزاء للزمالك.
ق 56: دخول عبد الله السعيد بدلا من عبد الحميد معالي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 43: إصابة أحمد شريف ودخول جوان بيزيرا بدلا منه.
ق 40: جوووول سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء.
ق 38: ضربة جزاء للزمالك بعد عرقلة لأحمد شريف.
ق 33: تسديدة من الونش ترتطم في العارضة.
ق 13: تسديدة قوية من سيف جعفر يتصدى لها الحارس.
بداية المباراة