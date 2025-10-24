انتهت الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ديكيداها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي في إياب الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد انتصر 6-0 في مباراة الذهاب.

انتهت

ق 88: عدي الدباغ يهدر انفرادا تاما.

ق 66: خروج الجزيري ودخول عدي الدباغ.

ق 64: الحارس يتصدى لركلة الجزاء بعد تنفيذها من قبل محمد السيد.

ق 63: ضربة جزاء للزمالك.

ق 56: دخول عبد الله السعيد بدلا من عبد الحميد معالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: إصابة أحمد شريف ودخول جوان بيزيرا بدلا منه.

ق 40: جوووول سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء.

ق 38: ضربة جزاء للزمالك بعد عرقلة لأحمد شريف.

ق 33: تسديدة من الونش ترتطم في العارضة.

ق 13: تسديدة قوية من سيف جعفر يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة