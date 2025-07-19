مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إلغاء بند اعتبار الفلسطيني كلاعب محلي

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة إلغاء بند معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة عن إلغاء بند معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي غير صحيح".

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا بشأن وسام أبو علي يرفض فيه التشكيك في نواياه أو المس بشخصه وهويته الوطنية وقدم طلبين للاتحاد المصري والأهلي. (طالع التفاصيل)

أبدى مصدر من الأهلي اندهاشه من بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي مهاجم الفريق. (طالع التفاصيل)

وكان اتحاد الكرة قد أوضح لـ FilGoal.com موقفه من بيان الاتحاد الفلسطيني الصادر بشأن وسام أبو علي لاعب الأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.