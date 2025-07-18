الاتحاد الفلسطيني يصدر بيانا بشأن وسام أبو علي.. وطلب من الاتحاد المصري والأهلي

أصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا بشأن وسام أبو علي يرفض فيه التشكيك في نواياه أو المس بشخصه وهويته الوطنية ويطالب الاتحاد المصري بالتدخل لحماية اللاعب وتحمل الأهلي مسؤوليته في تهدئة الأجواء.

ورفض الأهلي العروض المقدمة له لبيع لاعبه الفلسطيني وآخرها كولومبوس كرو الأمريكي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني

يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي.

يمثّل وسام قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه. ويُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء.

وخلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية حيث قدّم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمسّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية.

وعليه، فإننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمّل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم.

هذا ويتمنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل التوفيق للاعب وسام أبو علي في مسيرته المقبلة، كما يعرب عن تقديره للنادي الأهلي المصري وتاريخه العريق، ويتمنى له مزيدًا من النجاح والاستقرار في قادم الاستحقاقات.

وسبق أن أبدى آدم وطني استياءه من طريقة تعامل النادي الأحمر مع ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقال وطني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقال وسام أقرب للفشل لأن كولومبوس كرو لن يتفاوض مرة أخرى مع الأهلي".

وكشف "لقد قدم 3 عروضا ورفع عرضه من 5.25 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار مكافآت إضافية و10% من إعادة البيع".

وأوضح "الأهلي لم يحترمنا ولم يلتزم بكلمته معنا. كلما طلبوا منا عرضا برقم معين مع وعد بقبوله نأتي به فيتم رفضه".

واختتم "بهذا الشكل لن يلعب وسام مجددا مع الأهلي ومن الصعب أن يتكرر هذا العرض لأن عمره 26 عاما".

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.