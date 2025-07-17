الأهلي يعلن استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس

الخميس، 17 يوليه 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - إنتر ميامي

أعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس.

وتسافر بعثة الأهلي غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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وأوضح يوسف سبب الاستبعاد نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والإشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة.

فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وقال يوسف عبر قناة الأهلي أمس الأربعاء: "قصة وسام أبو علي ببساطة أنه يمتلك عرضا أمريكيا لم يُلب طلبات الأهلي، وحتى الآن هو على قوة النادي وتغيب عن التدريبات وتم تطبيق اللائحة عليه وفقا لبنودها".

وأضاف "انضمام مصطفى محمد للأهلي؟ لم أعقد أي اجتماع مع اللاعب أو وكيله منذ أن توليت المسؤولية".

وأتم "تدعيم مركز الهجوم حال رحيل وسام أبو علي محل دراسة، ومن السابق لأوانه الحديث عن كيف نفكر في هذا الأمر".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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